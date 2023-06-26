「陶瓷大象」是黑蝙蝠中隊營區唯一留下的歷史見證物。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

冷戰時期，被稱為「黑蝙蝠中隊」的空軍第34中隊常要深入大陸領空低空飛行偵察，是項無法保證能有去有回的任務，如今物換星移，當年位於新竹市東大路2段的營區，現已成為「黑蝙蝠中隊文物陳列館」，目前展出黑蝙蝠中隊完整文史紀錄，民眾可前往了解特種部隊的祕辛。

文化局長錢康明表示，黑蝙蝠中隊於1951年到1973年任務期間，至大陸地區作低空飛行偵察時損失共15架飛機，犧牲了147名作戰人員，是我國空軍犧牲最慘烈的特種部隊。

當年有關黑蝙蝠中隊的所有資訊都被列為最高機密，甚至連家屬都不知曉任務內容，直到2009年「黑蝙蝠中隊文物陳列館」於營區原址落成，黑蝙蝠中隊的種種事蹟才逐漸解密。

文化局介紹，黑蝙蝠中隊文物陳列館展示隊員的任務道具、生活用品，印證黑蝙蝠中隊的歷史軌跡。其中，館藏「陶瓷大象」是由將軍衣復恩從泰國帶回，並放在營區門口作為花台裝飾，黑蝙蝠中隊解編後，營區內的物品多移轉至新竹與桃園等空軍基地，因此「陶瓷大象」成為黑蝙蝠中隊營區唯一留下的歷史見證物。

文化局進一步說明，館內也展出許多隊員、眷屬們捐贈的珍貴文物，文物背後的故事傳遞深刻的生命教育意義。

「飛機殘骸臉盆」為1961年遭共軍擊落的黑蝙蝠中隊P2V-7U偵察機殘骸所製成的，當年機上13人無一生還，其中飛行官尹金鼎的遺孀楊昭蓀，於1998年前往失事地點悼念，當地人得知後，贈送這個由飛機殘骸製作的臉盆給楊女士留念，黑蝙蝠中隊文物陳列館開館時，楊女士特別捐贈此臉盆，讓後人瞻仰。

文化局表示，黑蝙蝠中隊文物陳列館開館時間每周二至周日的上午9時至下午5時，館內現正辦理「深邃的星空—回憶黑蝙蝠中隊」主題展，4大展區「逆風而行」介紹黑蝙蝠中隊的歷史沿革；「星夜潛行」展出黑蝙蝠中隊任務用品、服裝；「任重道遠」敘述重要特種任務；「榮耀星空」則呈現隊員與眷屬的生命故事，民眾可踴躍前往參觀。