為持續擴大觀光版圖，全台已經擁有15家連鎖飯店的福容飯店集團，推出全新輕旅品牌「福容徠旅」，首家據點開在高雄前金區並於26日宣布官網上線開始接受預訂，將在7月1日迎接旅客。

「福容徠旅高雄」為福容飯店集團新品牌的第一家分店，並與全球知名的居家品牌IKEA的企業業務攜手合作，打造一整層17間的主題房。以經典鯊魚和北歐風格為主要設計核心，四大主題房皆用瑞典文命名，分別是「TAVLA」（繪畫）、「STUGA」（小屋）、「NATUR」（自然）、和「BLAHAJ」（藍鯊），極具IKEA獨特設計感，全面搭配使用立邦高品質油漆塗料，環保安全性、淨味無添加且提供豐富的色彩，全面守護旅客的健康。

位在15樓由IKEA設計的主題樓層，一出電梯，就可以看到以鵝黃色為底牆的梯廳，充分展現北歐風格的活潑感。牆上以木條箱當櫃子，擺飾著綠色植栽，還有一隻穿著飯店制服的鯊魚玩偶，饒富趣味，更是十足的網紅打卡牆。

負責該專案的IKEA北亞區品類經理錢泓杉表示，四種房型設計，「STUGA」（小屋）牆面IKEA LOGO黃對應到IKEA北歐風格，房間是以藍紅黃三原色為基底堆疊，營造一個充滿輕快節奏感與活力的空間，猶如步入一幅現代主義的畫中。「TAVLA」（繪畫）的發想，則是以博物館做為設計主題。房間內的氛圍以寧靜沉著為主，再搭配IKEA灰黑或帶些微金色調的家具來與房間內的油漆相呼應之外也同樣產生出與美術館容易聯想在一起的高級感。而「NATUR」（自然），大地色主題房的設計目標，便是讓待在房內的旅客可以下意識地被空間療癒，柔軟的奶茶色布料沙發搭配著藤編扶手椅，亦或是木質的茶几，都是在邀請著入住的旅客休憩停留。

最受矚目的鯊魚主題房，「BLAHAJ」（藍鯊），這個字在瑞典文中是藍鯊的意思，同時也是IKEA的極具代表性的鯊魚填充玩具，在賣場中常常見到藍鯊的玩偶或相關設計品。將藍鯊吊掛天花板上，自在悠游，一進房間彷彿進入海底世界。

「福容徠旅高雄」除了提供IKEA主題房外，還有其他多種房型可供選擇，總共有136間客房。飯店內還設有健身中心、餐廳、會議室等設施，為旅客提供完善的服務。每間房都有提供迎賓點心，能品嚐到高雄在地老字號品牌棋餅、旗山香蕉干片、OOHA氣泡飲、Julius Meinl咖啡、Twinings茶包。

「福容徠旅高雄」17間IKEA主題房，僅限官網預定，九月底前特別推出“徠宜家“試營運專案優惠價，原價8千到1萬4千元的IKEA主題房型，每間只要4,588元起。福容的享福卡再享會員折扣，最多可享88折。前100名入住再加贈IKEA鯊鯊購物袋、香氛片。試營運期間「福容徠旅高雄」其餘的一般房型，不含早餐專案，雙人入住只要2,599元，價格超誘人。