新興國小操場跑道整建至今逾12年，地面近年陸續出現硬化、突起、破損情況，立委楊瓊瓔26日會勘。（陳淑娥攝）

台中潭子區新興國小操場跑道及籃球設施因年久失修，危及學童運動安全，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國26日邀相關單位會勘，所需改善經費2000萬元，將協助校方爭取教育部體育署及教育局補助修復經費，提升教學設施，讓學童及社區居民擁有安全運動環境。

新興國小校長王玉龍指出，學校運動操場計6個跑道，整建至今逾12年，運動場地使用達34年之久，鋪設地面近年陸續出現硬化、突起、破損情況，雖陸續進行局部修補改善，但情形日益嚴重，偶有學童因鋪面不平而跌倒受傷情事。

此外，包含操場周圍相關設備老舊、排水不良、草皮地面硬化不平整、升旗台破損且不敷使用需求，相關田賽設施破舊不堪，現今情況急待全面規畫改善，改善工程經費約2000萬元，以維護師生教學及社區民眾活動安全。

立委楊瓊瓔表示，新興國小操場、跑道、球場都早已超過使用年限，尤其運動跑道表面已嚴重老舊磨損龜裂、破洞、凹凸不平；另部份跑道周邊排水不佳，遇雨易積水打滑，對師生上課運動及居民使用的安全是一大隱憂。此外，操場中央綜合球場也是龜裂不平，學子在這樣的場地上課容易造成運動傷害令人不捨。

楊瓊瓔強調，自上任以來都十分關注地方的教育設施設備改善，向教育部爭取資源，藉此改善地方國中小學的設施設備，針對新興國小反映運動操場及籃球場設施亟需改善，今完成現場會勘後，即責成校方盡速提出整體整建計畫，將全力協助爭取經費補助。

教育部體育署學校體育組專委周國金當場允諾，待校方修正計畫書提送體育署，該署會全力促成補助儘速改善，也會派專業人員到校評估規畫，打造完善操場空間。

教育局副局長葉俊傑指出，若中央今年可核定補助經費，地方配合款，教育局會全力配合，並依學校實際需求協助學校辦理所有運動設施整建改善工程，師生們有更優質安全友善的運動學習環境。