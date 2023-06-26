美6代戰機搶單大戰開打

爭搶美國空軍「下世代空優」（NGAD）載人戰機大單的國防承包商如今只剩兩家，預料五角大廈明年即將宣布這場贏家全拿競賽的最後結果。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）25日報導，《國防與航太報告》（Defense & Aerospace Report）主編兼主持人穆拉甸（Vago Muradian）和美國航太諮詢顧問公司蒂爾集團（Teal Group）高級分析家葛特勒（J.J. Gertler）最近在播客節目中透露了相關消息。

此外，《國防與航太報告》還透露，目前起碼有3架「下世代空優」驗證機。而節目所透露的主要和載人6代戰機有關。不過，專案還包括發展如無人機、網絡生態系統和戰鬥管理能力等。

報導引述不明消息人士的話說，出現的3架「下世代空優」驗證機顯示，曾有3個主要承包商競標，但後來已減為兩個。原本廣泛預料，在搶單大賽中最具厚望的有波音（Boeing）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）等頂尖美國戰機承包商。不過，至今美國空軍尚未公布，究竟誰可能是「下世代空優」戰機主要承包商，或是哪些廠商可能合作。

不過，分析指出，儘管有3架驗證機，但它們主要可能用來測試子系統和技術，並不代表是要用來打造6代戰機的設計。

目前看來，波音和洛馬競爭十分激烈，其中波音研製的是有大型三角翼的X-32，但各方廣泛批評很醜。而種種跡象顯示，波音打算未來大改設計，讓三角翼更流暢，機鼻也改頭換面。

撇開X-32的獨特設計，它的性能雖仍可媲美洛馬的 X-35 概念驗證機，但卻面臨挑戰。分析指出，除了直接舉升系統很容易突然失速外，發動機因吸入熱氣，也可能導致故障。

較勁8個月來，波音因美國海軍空氣動力設計要求，略為修改了尾翼，但已沒沒有充分時間能大幅重新設計三角翼，以完全符合聯合打擊機（JSF）的新準則。