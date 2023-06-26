號稱全台百大必訪步道之一的彰化縣員林市「藤山步道」，每到假日吸引中部地區上千遊客朝聖，公所向交通部爭取經費開發「藤山步道生態園區開發計畫」，將開發新步道並打造生態園區。（員林市公所提供／吳建輝彰化傳真）

王國材說，希望公所在9月前將計畫完備，透過縣府送到交通部來，允諾會全力來協助。（吳建輝攝）

員林公所爭取開闢「藤山步道生態園區」。（員林市公所提供／吳建輝彰化傳真）

號稱全台百大必訪步道之一的彰化縣員林市「藤山步道」，每到假日吸引中部地區上千遊客朝聖，公所向交通部爭取經費開發「藤山步道生態園區開發計畫」，將開發新步道並打造生態園區，26日交通部長王國材特別到現場會勘，口頭允諾將全力支持。

立法院交通委員會26日考察彰化地區交通建設，由立法委員陳素月主持，交通部長王國材、彰化縣長王惠美等人與會，一口氣看了「藤山步道生態園區開發計畫」、「台76線快速道路林厝交流道塞車改善計畫」、「東彰北段新闢」及中彰投「TPASS行政院通勤月票」等辦理情形。

其中藤山步道生態園區備受矚目，王國材表示，藤山步道是中部地區相當著名的景點，初步了解園區的規畫、設計等都相當完整，不過當地有幾處私人土地，還有滯洪池保留等問題，希望公所、縣府這邊能夠更謹慎。

王國材還提到，他本身也很愛爬山，他說爬山的人都不喜歡走回頭路，可以串連原本步道等，讓生態園區更完整，民眾可習得更多的生態保育觀念，希望公所在9月前將計畫完備，透過縣府送到交通部來，允諾會全力來協助。

另外一個考察重點就是「台76線快速道路林厝交流道塞車改善」，台76線林厝交流道塞車的情形，目前是透過調整號誌時制來紓解壅塞情形，但改善情形有限。縣府盼能研議先朝改善橋下的車道來做規劃，改善塞車問題。

王國材則說，據了解增加車道或增設出口匝道有困難，因涉及用地徵收不易實施，建議採用其他縣市作法，運用匝道橋下空間規劃可以左轉或直行專用道，讓橋下原本的單車道可以紓解。另外，東彰道路將於明年10月完工，未來可與縣道137線做搭配，看如何串聯導引，將平行道路替代功能發揮到最大。