台北農產運銷公司今(26)日召開第14屆董監改選，本次台北市政府與農會派共在股東會拿下14席次的董事。農委會不滿表示，北市府選舉常務董事欲贏者全拿，嚴重傷害公司的正當治理，農委會偕同青果社當選董事全數退席抗議。

農委會表示，農委會推舉的7席董事及1席監察人全數當選，但北市府不顧北農歷來的慣例及公司治理的合理性，選舉常務董事欲贏者全拿，霸道作風令人十分遺憾且無法接受，因此農委會偕同青果社當選的2席董事全數退席抗議。

農委會指出，依北農董事會歷來推選常務董事的慣例，是按照受託股權當選董事的席次比例推舉，本屆農委會及青果社共當選9席董事，依比例可推舉3席常董，但台北市政府竟企圖全數包攬常董席次，如此做法無法反映北農真實的股權結構，傷害公司經營正常的運作，農委會完全無法接受台北市政府不顧北農專業經營的政治化運作。

農委會表示，依「公司法」第204條第1項規定，農委會及青果社當選董事退席抗議後，再次召開董事會應於3日前以書面通知各董事及監察人始得召開，對於台北市政府贏者全拿的霸道態度，台北市政府既取得完全經營權，即應負起調配農產供銷之全責，以維護農民及消費者之權益。