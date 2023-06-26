「滅火器啤酒」完美保留青草茶生津止渴風味，搭配尾韻圓潤回甘的仙草香氣消滅暑氣，125元。（金色三麥提供／朱世凱台北傳真）

迎接暑假啤酒旺季，SUNMAI金色三麥與金曲樂團「滅火器」打造最接地氣的消暑酒款「滅火器啤酒」。以生津止渴的古早味「青草茶」為靈感，透過釀造團隊技術，釀出比啤酒更清涼、比青草茶更退火的消暑風味，即日起「滅火器啤酒」於全台7-11、金色三麥啤酒餐廳限量開賣。

生津止渴的青草茶是台灣民眾心目中的最佳消暑飲品，金色三麥將古早味青草茶加入啤酒釀造工序中，薄荷般的香氣讓啤酒喝起來更加沁涼，尾韻保留仙草的圓潤飽滿，在啤酒中展現出青草茶的立體風味。滅火器樂團也表示：「SUNMAI 金色三麥真的很懂這塊土地，無論是茶還是蜂蜜，或是最近的柑橘啤酒，總能找到最合拍的台式啤酒風味！」

平時便對啤酒愛不釋手的滅火器樂團，從酒標設計到釀酒過程親力親為，主唱大正、吉他手宇辰、貝斯手皮皮、鼓手柯光四人還親自到 SUNMAI 金色三麥酒廠擔任一日釀酒師，實際參與啤酒製造過程。主唱大正透露SUNMAI金色三麥釀酒師大讚他打的啤酒「泡沫與酒體的比例超完美」，酒廠甚至直接開出打酒師職缺在現場招兵買馬，團員們紛紛興奮直呼：「這是想要挖角我們吧？」

提到什麼時候最適合來杯「滅火器啤酒」？滅火器樂團主唱大正分享育兒經驗：「當爸爸後隨時都要提醒自己降火氣，當察覺火氣警報響起時，開瓶滅火器啤酒就能讓情緒瞬間冷靜下來！」剛推出新作品的團員們也即興發揮創意，將專輯名稱「家和萬事興」與滅火器啤酒概念結合，笑稱擊退火氣及暑氣之後，便能家和萬事興。

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