高市議會上屆曾4度提案設立性別平等委員會，但闖關失敗。今（26）日終於審議通過，將成立性別平等委員會。議長康裕成強調，強調性騷零容忍態度，期盼打造性別友善空間。

高市議會今審議通過成立「性別平等委員會」，提案人高市議員黃捷指出，立法院、台南市議會分別在2016及2020年成立性別平等委員會，高市議會雖非第一，但不能是最後一個，應站在人權城市的角度自我監督，以身作則，未來將具體制定性別平等工作法的設置要點及工作計畫。

另方面，推動多元平等價值，高市議會上周三審議通過高市湯詠瑜提案，成立「多元融合小組」，未來將監督市府在職場、學校、公共空間與設施的設計安排以及都市計畫等政策、法規，須以多元平等為目標，廣納各方意見。

對於議會審議通過成立性別平等委員會及多元融合小組，康裕成指出，高雄市議會是包容且尊重多元聲音的議會，性平委員會成立後，未來將透過各項實質作為，積極落實性平觀念，她也期待打造多元友善空間，從議會帶頭做起。