台北農產運銷公司26日召開股東會、董事會並改選人事，北市府與農會在股東會拿下14席次董事，北農接續召開董事會選出7席常董並推派董事長，但農委會及青果社缺席董事會，只好於30日繼續會議。台北市長蔣萬安表示，希望下次董事會可以進行相關人事安排，一切依照規定和程序進行。

北農上午選出23席董事，其中北市府與雲林縣前縣長張榮味的農會派合作拿下14席，原下午開董事會選出7席常務董事，由常務董事選出董事長，再由董事長提名總經理，人選經董事會同意可出任總經理，但9席農委會及青果社董事缺席，致董事長及總經理難產。

對於農委會技術性流會，是否在意料之外？蔣萬安下午出席「市長與里長有約」會議-信義區，他回覆，北農依程序順利選出23席董事，希望下次董事會可以進行相關人事安排，一切依照規定和程序進行。

至於農委會主委陳吉仲昨表示，北農專業經營與否，深深影響到全國農民和大台北地區的消費者。媒體追問，是否認為市府推派的人選較農委會專業？蔣萬安強調，根據過去經驗和專業，進行相關人事安排，最重要是一定確保消費者權益以及市場和供需穩定。相信可以透過人事安排，達到提升北農未來經營績效的目的。

他說，一切依照程序進行，人事部分希望上任後積極努力穩定供需、確保消費者和農民權益，也相信經營績效會愈來愈好。