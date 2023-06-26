英國手工車品牌MORGAN MOTORS台灣總代理CUBEE.IS三一國際與台灣總經銷三一東林(3609)周一舉行「MORGAN紳士日SUPER3亞洲首發」活動，現場展出首次在亞洲區域登場的MORGAN SUPER3，這也是有史以來首次於歐洲以外地區見到MORGAN全系列產品「SUPER3、PlusFour、PlusSix」同台亮相。

三一東林表示，近兩年MORGAN在台銷售竄升，今年上半年在台已成交數台頂級車款，其車款平均單價更高達700萬元台幣，從目前預收單情況來看，全年交車數可望較去年翻倍成長。而在站穩台灣市場後，三一東林也將陸續引進MORGAN相關車款進入大陸市場，目前已有多款現車陸續運抵大陸，待完成檢驗手續後，預計7月起開始接預收單，第三季即可正式登陸上海浦東展示中心展出並交車，公司對於MORGAN車款進軍上海市場深具期待。

MORGAN MOTORS COMPANY自1909年創立，以其獨有的工藝、傳統和獨特的駕駛樂趣而聞名，即使到了現代，MORGAN仍堅持使用百年傳統全手工打造車體外觀，每輛MORGAN都只使用英國原產白蠟木、鋁和NAPPA皮革這三個核心素材，外觀採用Pantone色票系統，可達超過三萬種配色組合，採全客製化生產，每輛車都是世界獨一無二的車款，因此更能頂級客戶需求，精準搶攻高級訂製成車市場。

三一東林董事長陳睿謙進一步指出，擁有百年歷史的MORGAN MOTORS已跳脫「汽車」的角色定位，MORGAN累積流通車輛中，高達90%仍處於良好的行駛性能狀態，成為收藏者家族名符其實的傳家之寶。而此次展出的MORGAN SUPER3與MORGAN PlusFour、MORGAN PlusSix更是有史以來首次於歐洲以外地區首見，顯見MORGAN原廠對於台灣市場的重視，未來公司也降持續努力引進更多MORGAN車款，帶給車主與眾不同的頂級奢華駕駛體驗。