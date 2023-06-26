據英國金融時報周一的報導，該投資公司已經為一檔二級基金的購買籌集了資金；機構投資人有時會提前出售私募股權基金的股份，讓Ardian獲利；而Ardian原先計畫籌集250億美元。

Ardian為全球私募股權二級市場的領導者。

該報導引述知情人士的消息，指阿聯酋的主權投資基金、阿布達比投資局(ADIA)已經同意投資60億美元，並且透過共同投資進行交易。

Ardian在今年稍早時曾表示，將在阿布達比開設一個辦公室。

Aridan和阿布達比投資局都沒有立即對外提出評論。