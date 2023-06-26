台南藝術大學國樂系2教授爆發＃metoo事件醜聞，當事人皆否認，但坦承情緒受影響，圖為校方國樂系大樓。（擷自台南藝術大學官網）

＃metoo風波延燒到南部教育界，匿名網友近日連續爆料，台南藝術大學國樂系顧姓與鄭姓2教授分別是毒師與狼師的黑歷史，前者涉同性騷擾男學生、後者涉吸毒、販毒並試圖供毒給學生。2教授否認涉案但情緒大受影響。校方已接獲教育部通報，26日下午3時許將緊急召開性平會。

臉書社群粉絲頁《靠北國樂》、《靠北音樂圈》、《南藝學生公開討論平台》近日有網友不斷分享爆料文，指控學校多位教授捲入＃metoo醜聞。南藝大校方26日證實已收到教育部的通報，將召開性別平等教育委員會防治小組會議討論此事件。

其中顧姓教授遭爆是毒師，他3年前曾在學校辦公室內吸毒，遭學生發現，還對該學生說「這個可以讓你對音樂感覺提升」、「在國外是很正常的事」、「我可以讓你嘗嘗」。並爆料他在接受勒戒後又回校教書，痛斥「這種會問學生要不要吸毒的毒師，根本沒資格在國樂圈教書」。

鄭姓教授遭指控是狼師，有匿名網友自稱被害人，控訴鄭男作為國樂界大佬，卻曾對當時未滿18歲的自己拍裸照，喜歡趁帶著學生出去交流演出時，晚上叫男學生輪流陪睡，要求拍攝學生裸照供自己典藏。

爆料網友稱雖然現已畢業結婚，卻對當年被鄭男拍裸照的樣子終身難忘，也擔心照片被外流，發現鄭男竟能在退休後還回學校教書，只能希望不要有下個被害者。

網友並挖出鄭男就是已故反同牧師郭美江的前夫，有網友提及郭美江生前極力反同，猜測就是鄭男的行徑將郭女逼瘋的結果。

對於網路指控，南藝大國樂系2教授同聲否認，顧姓教授直斥子虛烏有，自稱沒吸毒也沒販毒，問心無愧，不知為何有人要這樣傳，猜測或許平時教學太嚴格，才會引發不滿，強調對學生言行都出於善意。

遭爆性騷的鄭男因傳言造成身心俱疲，透過校方簡單回應，否認臉書相關的匿名發文。

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