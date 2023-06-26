NONO（陳宣裕）日前被網紅「小紅老師」指控性騷，就算已和朱海君結婚，仍在車上對女性伸狼爪，NONO事後發聲明表示要暫停演藝工作，被轟毫無誠意，網友就翻出，朱海君曾在節目誇老公是「全世界最會開車」，對照NONO被控婚後車內性侵，也引發網狂酸：「真的很會開車」、「No哥果然是老司機啊」。

NONO和朱海君過去曾上《小姐不熙娣》，朱海君誇老公是「全世界最會開車」，開車很穩、不會很快，且都可以準時抵達，甚至坐在車上喝熱湯、黏睫毛，甚至整理瀏海「完全都不會搖晃」，朱海君大讚NONO：「有老公在的地方絕對不會遲到」、「他很會切，而且是很安全的那一種。」

朱海君誇NONO全世界最會開車！曝在尪車上喝湯也超穩

對照NONO日前被控婚後仍在車內對女性伸狼爪，引發網狂酸：「真的很會開車」、「No哥果然是老司機啊」、「老司機，什麼車都開過，技術很好...」、「可惜都在開夜路，最後還是翻車了」。

針對指控，NONO宣布「停止演藝工作，誠心深刻反省」，但仍未向受害者道歉，被轟毫無誠意。而朱海君的演藝工作不受影響，幾乎每周都有商演、電視通告，經紀人也證實朱海君不會同步停工，不過她則悄悄關閉臉書和IG留言功能。

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