國內自殺防治權威李明濱近日傳出性騷3名自殺防治學會員工，遭衛福部拔除自殺防治中心計畫主持人，台大醫院精神醫學部今天（26）在官網發布聲明表示，已不續聘李姓醫師為兼任主治醫師。台大醫院精神醫學部主任黃宗正表示，目前正在調查中，不希望再詳述細節，和院方討論後發布聲明，希望對社會大眾有所回應。

李明濱遭3名自殺防治學會前員工指控性騷，還有曾在台大精神醫學部受訓的女醫師控訴「只要在台大精神醫學部受訓過的女性，都必須瞭解、被口耳相傳、被『交班』的事情」。

台大精神醫學部今天發布聲明表示，針對最近媒體報導本部退休李姓醫師涉及的性騷擾事件，本部深感遺憾，然衛生福利部及本院正在調查中，本部為過去可能受到傷害的人感到難過，也深自檢討，堅定對性騷擾零容忍的態度。

以下為台大精神醫學部聲明全文：

1.本部深刻體認，學術的專業未必代表人品的高潔，揭開瘡疤固然痛苦，然而也是療傷復原的開始。如果本部過去曾經對女受訓醫師造成痛苦，我們衷心致上歉意，深刻反省，並會藉由此事件改善內部溝通與申訴管道，提升本部成為正直誠信、性別友善的專業職場。

2.本部堅持維護性平之立場，不容忍任何性騷擾行為在部內發生，對於受訓學生、住院醫師、員工（包括助理）及病人提出的性騷擾、性平申訴、或相關資訊傳達，將立即主動了解聆聽相關意見、提供支持並介入處理。

3.為求審慎，目前臺大醫院（本院）已經不續聘李姓醫師為兼任主治醫師。本部也著手進行性平教育及內部檢討，宣達本部本院申訴管道，指導同仁面對性騷擾時如何自我保護及保存證據。

4.目前本院皆已啟動性騷擾事件調查程序，本部將全力協助釐清相關事項，期待能儘速對於相關事項做出更具體之回應。

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