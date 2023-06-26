不過，雖然指數拉回，中小型股依舊活潑，三商電(2427)、昱泉(6169)、上揚(6222)、協易機(4533)、歐買尬(3687)、安鈦克(6276)、全台(3038)、笙泉(3122)、天方能源(3073)、強生(4747)、廣明(6188)、台亞(2340)、川湖(2059)、安瑞-KY(3664)、業強(6124)、雅博(4106)、奇偶(3356)及大宇資(6111)以漲停作收，由於權值股不給力，指數難逃收黑命運，終場加權股價指數約17059.24點，大跌143.16點，成交量約為2977.32億元；OTC指數為220.77點，下跌1.96點，成交量為2977.32億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲2.87%，其次是玻璃類股及其他電子類股，分別上漲1.68%及1.23%，表現較差者為觀光類股、電子零組件類股及電線電纜類股，其中觀光類股下跌2.42%，電子零組件類股下跌2.03%，電線電纜類股下跌1.98%；上櫃部分，表現最佳為文創類股、上漲2.31%，表現最差為光電類股、下跌3.68%。

就技術面來看，端午節連假期間美股拉回，台股也跟著走跌，指數開低走低，盤中一度下探17000點關卡，終場下跌143.16點，以17059.24點作收；近期台股指數因遭逢獲利了結賣壓拉回，日KD指標高檔下滑，但連續兩日守穩10均線與6月13日多方跳空缺口，支撐力道不弱，且月、季線上揚，可視為短期震盪整理。

元富投顧總經理鄭文賢表示，美股短線開始出現震盪，主要仍是擔心Fed主席鮑爾在國會聽證會報告，仍保持繼續鷹派作風，四大指數同步下跌，也影響歐股、亞股震盪，香港恆生指數持續弱勢空頭走勢，台股回測10日線17000~17100，端午長假結束後，恐怕要看美股走勢決定短線，但中期仍然是偏多局面。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，台股上周站萬七大關，創1年多來新高；以中小型股為主的櫃買指數亦創去年1月中旬以來高點，儘管近期引領大盤漲勢的AI受惠概念題材因短線漲多，出現獲利了結賣壓，致使股價出現震盪，不過AI應用趨勢仍處於發展階段，包括AI Server的ODM、電源供應器、散熱等台廠供應鏈仍有機會持續受惠，加以未來受惠聯準會升息見頂、科技業庫存調整近尾聲，台股後市仍可望震盪向上。

鄭文賢指出，今年以來，美股在升息大環境中，表現反倒亮眼，道瓊上漲3.5%、標普500漲15%、NASDAQ上漲31%，費半更大漲45%，其中包括蘋果、微軟、谷歌、輝達、特斯拉有創新高者，漲幅達40%~180%間，同樣台股今年也在GDP下修至1.45%的情況下，指數由14000反彈到17346，大漲24%，而電子股大型股台積電(2330)、技嘉(2376)、英業達(2356)、廣達(2382)、緯創(3231)也都累積50%~150%以上漲幅，其他儲能、軍工、觀光飯店、電動車、充電樁輪漲更沒停過，時序進入下半年，一來漲多可能面臨整理，再來基本面是否跟進股價偏離過多，大盤可能在17000~17500區間整理，個股進行股價調整，而美股保持多頭格局是台股持續走穩很重要的參考指標，7月布局的重心在AI股、儲能股、電動車、充電樁、彩色電子書及觀光。