中華民國幼教聯合總會上周才發聲明呼籲幼兒園教保人員暫停餵藥，但昨再發表聲明指出，鑑於餵藥烏龍事件已澄清，呼籲幼教老師應恢復協助用藥，並呼籲造謠者道歉。對此，國民黨高市議員合組的KK政線直指，餵藥案是一起烏龍事件，嗆副總統賴清德應帶頭道歉。

新北市板橋、汐止私幼接連傳出餵藥問題後，引發政治角力戰。國民黨高市議員李眉蓁、鍾易仲、蔡金晏、李亞築、黃香菽、蔡武宏組成的KK政線指出，賴清德發言人戴瑋姍及眾多黨公職人士履次以餵毒謠言攻擊新北市長侯友宜，誣指孩童被餵食巴比妥。

KK政線提到，賴清德也以「孩子的戒斷症狀到底如何」、「彩虹藥水」誇大影射。國民黨左楠區立委參選人李眉蓁表示，如今餵藥案真相已釐清，新北幼兒園孩童都是巴比妥未檢出，「台灣事實查核中心」也認證賴清德發言人戴瑋姍造假貼文卻沒根據，呼籲賴清德能身為表率、帶頭道歉，修正自己及綠營眾多人士的不當言行，讓社會重拾信賴。

國民黨鳳山區立委參選人鍾易仲表示，身為三寶爸的他，這陣子看到家長焦慮，幼教老師「餵藥時戰戰兢兢、餵藥後膽戰心驚」，覺得十分感慨，從政者應以促進社會和諧為己任，而不是帶頭破壞信賴。

鍾易仲直說，賴清德在真相未明前講這些話拉高了社會恐慌，他自己民調得利，卻讓社會陷入對立。現在幼教老師將恢復協助餵藥，賴有必要為修補社會的信賴盡一份心力。