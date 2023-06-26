為完善縣內公共交通路網，屏東小黃公車將新闢14條路線，可望涵蓋全縣22個平地鄉鎮市。（林和生攝）

為完善偏鄉公共運輸路網，屏東縣政府積極布建小黃公車及幸福巴士路網，目前19條小黃公車路線、40條幸福巴士路線，運量已達53.3萬人次，為讓更多人能夠使用這項貼心服務，縣府2023年規畫擴大小黃公車服務，將分階段新闢14條路線，涵蓋8個尚未有小黃公車服務的鄉區，預計至2024年2月陸續通車，完成後除離島小琉球外，縣內每個鄉鎮市即均有小黃公車或幸福巴士服務。

屏東縣政府自2018年於屏東市推動小黃公車，因應村里路幅狹小，既有客運無法深入，因而以計程車代替公車服務，目前運量累計已突破10萬人次，且19條路線服務範圍包含屏東市、萬丹鄉、竹田鄉、內埔鄉、長治鄉、潮州鎮、新埤鄉、萬巒鄉、新園鄉、東港鎮、南州鄉、林邊鄉、恆春鎮、車城鄉等14個鄉鎮市。

屏東縣長周春米表示，偏鄉公共運輸是施政的重中之重，上任後屢屢接獲民眾反映增加服務區域，因此指示相關單位加速推動小黃公車擴大計畫。

這次擴大服務的區域包含九如鄉、里港鄉、高樹鄉、鹽埔鄉、麟洛鄉、崁頂鄉、佳冬鄉、枋寮鄉等8個鄉，預計在2023年6月至2024年2月陸續通車。

小黃公車在村里端站點間路線可隨招隨停，除周六開往屏東市班次、部分標示須預約的站點及無障礙車輛須事先預約以外，小黃公車都會依照站牌時刻表的時間到各站點，單次搭乘只要銅板價10元，持敬老卡、博愛卡或博愛陪伴卡免費。

屏縣府交通旅遊處長黃國維表示，除在非原鄉地區推動小黃公車外，原鄉地區則推動幸福巴士，在持續優化既有小黃公車、滾動調整幸福巴士、陸續擴大小黃公車服務後，縣內22鄉鎮市將會有74條基本公共運輸服務路線，每個鄉鎮市都有幸福巴士或小黃公車服務。