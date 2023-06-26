遲到還敢大聲？一名女網友日前在一間餐廳吃飯，聽到隔壁桌大姐跟店家吵架，她們一行30幾人不滿遲到1小時要被店家扣50%訂金，崩潰大喊「我吃遍全球～從來沒看過這種餐廳」，30多人大吵大叫，讓原PO看傻眼，人多都能這麼囂張嗎？

原PO在Dcard發文，日前與男友到某間店用餐，聽到隔壁桌的大姐被店家扣訂金而崩潰，因為她們一團30幾個人一起遲到1小時，店家要求扣50%訂金，但她們不服，對店家大吼大叫，說「我吃遍全球，從來沒看過這種餐廳」，自稱她們是很大的公司，遍布全球40幾個國家，來南部開會這麼多次，每次都上萬人，沒遇過這種事。

大姐們誇張行徑讓原PO和男友忍不住出聲勸架，好在最後警察來了，大姐們也乖乖繳錢離開。原PO大嘆「所以人多就可以這麼囂張，瘋狂暴走嗎？」

貼文PO出後，網友紛紛留言：「本人在飯店業工作接過此團，真的是此生難忘呢」、「我也在餐廳遇過他們在直銷的飯局，臉皮偏厚」、「超級丟臉，連說詞都是直銷話術」、「賺這麼多然後付錢很難？」