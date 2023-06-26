配合鐵路地下化管線改善施工，自來水公司原訂14日在東區、北區與中西區14日停水21小時，因大雨延後至27日上午9時實施，共計影響3萬戶，水公司呼籲民眾事先儲水。
鐵道局原訂14日辦理北區東豐鐵道地下化管線施工，自來水公司配合停水，當天因雨延後，27日重新動工，台南市東區、北區與中西區共計3萬多戶將停水21小時，水公司呼籲民眾提前儲水備用，停水期間需關閉電動抽水機電源。
這次停水除上述3區，北區部分里的水壓將降低，影響戶數共計3萬2991戶（停水戶數29602戶、水壓降低戶數3389戶），其餘地區可正常供水。
水公司公布停水及水壓降低區域影響範圍計列如下：
停水區域為
1.台南市北區公園里、大興里、小北里(小北路以南)、長興里(長德街以東)、北華里(忠義路三段以東)。
2.台南市東區大同里、成大里(台鐵鐵路以西) 、東門里(台鐵鐵路以西) 、圍下里(台鐵鐵路以西)
3.台南市中西區赤崁里、南美里、小西門里、南門里、郡王里、開山里、法華里、永華里、城隍里。
水壓降低區域為台南市北區小北里(小北路以北)、長興里(長德街以西)、北華里(忠義路三段以西)。
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