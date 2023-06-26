40歲男星楊祐寧2020年和老婆Melinda登記結婚，同年年底喜迎女兒Anah出生，一直想要生2個孩子的他，在今年初公開超音波照宣布老婆懷上第二胎，而三月楊祐寧出席活動時就曾透露，老婆的預產期在下個月，他當時也已知二寶性別但卻未公布，如今知情人士透露，二胎是個女寶寶。

根據《鏡週刊》報導，知情人士透露楊祐寧老婆這次懷的依舊是個女寶寶；然而，對於二寶是男寶還是女寶，楊祐寧經紀人表示：「請靜靜的等待，開心的期待。」

事實上，去年楊祐寧與老婆補辦婚宴受訪時，曾逗趣提到要生一隊橄欖球隊「我覺得越多越好，只要我太太答應，我都可以」，老婆先前曾表示「可以考慮生一個球隊」沒想到楊祐寧年初便在社群上，驚喜曬出寶寶心跳聲的影片並寫下「The sound from the universe(來自宇宙的聲音)」，宣布老婆懷上二胎的好消息，當時貼文一出立刻引來圈內好友和粉絲留言祝福，楊銘威說：「哇太恭喜了，學長！」、黑人也留言恭喜、六月則說「恭喜舅舅」。

然而，今年三月出席活動時楊祐寧坦言，知道寶寶性別了，但先不會對外公布，也沒打算辦性別趴，預產期在下半年，他表示，自已還耳提面提醒爸爸等長輩先不要對外講，還是想把重點放在小朋友健康就好，而不是一直討論男生或女生，此外，他也透露，2歲多的大女兒已經知道即將有小弟弟或妹妹，問她「小baby在哪裡？」她就會摸媽媽肚子。