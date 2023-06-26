富蘭克林證券投顧表示，美歐六月採購經理人指數初值較前月放緩並低於預期，反映央行緊縮貨幣政策對經濟活動的滯後效應逐漸顯現，但考量通膨黏著性，讓美歐央行無法立即轉為寬鬆，增添未來經濟衰退的風險。因應經濟、通膨及貨幣政策相互影響且充滿高度不確定的環境，建議掌握「FIT三大關鍵字」作為下半年的投資主軸：

(1)靈活操作(Flexible)：首選美國穩定月收益平衡型基金，讓經理團隊動態調整股債比重及產業配置，網羅輪動契機。

(2)優質收益(Income)：看好高評級債券在景氣下行環境中的防禦功能，建議透過精選收益複合債券型基金，以及以短天期國庫券為主、流動性佳且有每月預訂配息機制的美元短期票券型基金，爭取收益並防禦股市波動。

(3)轉型商機(Transformation)：看好數位轉型(同時涵蓋雲端平台、軟體即服務(SaaS)、電子商務、數位支付、AI、5G六大主軸的科技產業型基金) 、脫碳轉型(氣候變遷/基礎建設)及經濟轉型(亞洲小型股/印度/日本)。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，通膨僵固性給聯準會帶來挑戰，而就業市場依然強韌也牽動著薪資上行的壓力，或可能到接近第四季有機會看到核心通膨數據的一些實質性進展，讓聯準會可以移除限制性政策而轉為較為中性。

展望未來，來自債券的收益將極為重要、相較於風險性資產更具防禦性，尤其是在現今總經不確定性的環境，將持續聚焦投資級債的潛在殖利率與總回報機會。在股票資產中，我們不僅著眼於總體環境及對經濟與市場的預期，也看到不同產業的差異與機會，這當中我們相對較偏好醫療產業，也維持股債各產業下的廣泛分散配置，這將有助於整體風險控管。