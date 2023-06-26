THE BALVENIE Scotch Highball佐「法式海鮮水晶凍」，為夏日味蕾帶來清新感。 （勞瑞斯牛肋排餐廳提供／陳韻萍台北傳真）

「百富12年糖心橡木威士忌風味舒肥嫩雞胸清湯」風味獨特醉人。（勞瑞斯牛肋排餐廳提供／陳韻萍台北傳真）

百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌搭配頂級烘烤牛肋排，酒體飽滿厚實，牛肉脂香滑嫩。（勞瑞斯牛肋排餐廳提供／陳韻萍台北傳真）

百富14年泥煤週單一麥芽威士忌佐焦糖香蕉法式可麗餅，甜美與個性碰撞。滋味絕妙。（勞瑞斯牛肋排餐廳提供／陳韻萍台北傳真）

近幾年，餐酒搭配在高端餐飲市場崛起，精緻美食搭配與之呼應的好酒，讓餐飲體驗更相得益彰，進而增添用餐樂趣與品味。來台21年，擁有85年歷史的美國比佛利山莊的勞瑞斯牛肋排餐廳，與百富單一麥芽威士忌強強聯手，推出以酒佐餐的專屬佳餚，每人最低3800元加1成服務費。限時供應至8月8日止。

勞瑞斯牛肋排去年曾跨界攜手大稻埕擁有130年歷史的「有記茶行」，藉由家族年輕第五代的豐富巧思創意，結合牛肋排與茶品，設計出一系列創意茶品搭配牛肋排餐。今年則與「The Balvenie百富」跨界合作，推出3款百富威士忌搭配4道勞瑞斯的餐點，滿足饕客味蕾。喜愛威士忌的饕客，另外可用尊享價加點百富高年份珍品「百富21年波特桶單一麥芽威士忌」搭配套餐。

喜歡品飲威士忌的民眾都知道百富是蘇格蘭少數仍堅持傳統製酒工藝的威士忌酒廠，秉持「一心造一藝」的精神，酒廠匠人代代傳承引以為傲的五大製酒工藝，投入全心打造最佳威士忌。這次強強聯手，一杯杯蘇格蘭威士忌醇酒和一道道英式傳統好菜，彼此巧妙融合又帶著恰到好處的風味，讓整套餐餐點充滿驚豔和巧思。

首先上桌的開胃調酒「THE BALVENIE Scotch Highball」以百富故事系列糖心橡木12年單一麥芽威士忌為基底，入口細緻的氣泡引出麥芽香氣與花蜜香，融合自製海鹽焦糖、甜苦艾酒的風味及橙花水香氣，多層次清爽口感，值得細品。建議搭配餐點為「法式海鮮水晶凍」，主廚將天使紅蝦、生食級花枝、藍鑽蟹肉融合製成鮮甜冰涼又爽口的水晶凍，為夏日味蕾帶來清新感。

另一款「百富12年糖心橡木威士忌風味舒肥嫩雞胸清湯」，主廚將湯底以雞骨與雞腳細火慢熬2天後，再加入烏殼綠竹筍熬煮5小時增添風味，並加入軟嫩的舒肥雞胸肉，最後融合百富故事系列糖心橡木12年單一麥芽威士忌，雞湯熱氣更顯單一麥芽威士忌獨有的糖果、柑橘水果和香草味酒香氣，呈現獨特醉人風味，濃醇香甜。

重頭戲則是招牌頂級烘烤牛肋排搭配百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌，此款酒品以蘭姆桶過桶熟成，酒體圓潤醇厚的蜂蜜調性，甜美的香草太妃糖及熱帶水果香氣，建議搭配餐點為「勞瑞斯招牌頂級烘烤牛肋排」。其身分有美國農業部的認可背書，產量選用極其有限，約只占美國牛肉品市場2％的Prime極佳牛肉，更進一步採用第6到12根的牛肋排(Prime Rib)部位，經過長達28天的熟成，讓肉質呈現最鮮嫩的口感，再送進旋風烘烤箱中低溫烘烤，完美的鎖住肉汁。百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌與餐廳「招牌頂級烘烤牛肋排」，初次合作即有火花，飽滿厚實酒體與脂香滑嫩口感互相拉抬，美味加倍。

復刻古法，使用每年只有一周會產出的泥煤味麥芽，給予蜂蜜水果風味的百富一抹細緻煙燻香氣。建議搭配餐點為「百富14年泥煤週威士忌風味焦糖香蕉法式可麗餅」，其內餡以北海道四葉奶霜配上自製焦糖舒肥香蕉，並以軟嫩彈性的法式薄餅包裹，最後噴灑上百富故事系列14年泥煤週單一麥芽威士忌，甜美與個性的碰撞，驚奇組合滋味絕妙。

上述套餐中的開胃菜、湯品、主餐、甜點與3種各具風味的酒款，歷經各種研發及測試，既巧妙融合又互不爭搶風采，彼此堆疊，讓用餐過程嗅覺與味覺皆豐富飽滿，層層堆疊帶出主廚與釀酒師的用心。

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