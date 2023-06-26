陸軍10軍團第五地區支援指揮部運輸群26日早點名時，兩名陳姓士官集合未到，經幹部於寢室發現兩人不明原因昏迷，經送醫後仍宣告不治。軍方指出，2人簡式健康量表紀錄均正常，查看臉書及IG也無異狀，現場疑留有遺書，軍方稱全案現由台中地方檢察署指揮偵辦，軍團也成立專案小組全力配合調查。

陸軍第10軍團指揮部表示，轄屬第5地區支援指揮部運輸群（位於大雅區）今日早點名時，兩名陳姓士官集合未到，經幹部於寢室發現同寢室兩人不明原因昏迷，立即施以心肺復甦術，並通報消防隊以救護車送醫，不過經醫院急救後，仍不幸宣告不治。

第10軍團指出，對此軍方深表遺憾與不捨，單位第一時間已與家屬聯繫，且立即封鎖現場，通報台中憲兵隊及市警察局大雅分局入營偵處，現由台中地方檢察署指揮偵辦，軍團也成立專案小組全力配合調查，以及協助家屬處理後續事宜。

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