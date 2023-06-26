民進黨性騷擾案連環爆，台北市勞動局已在日前收到回函說明5案，其中2案已調查完畢，今召開性平會審議後決定職場性騷案成立，依《性別工作平等法》總計裁罰民進黨90萬元，其餘3案仍在調查中，尚無明確召開性平會時間表。

民進黨中央黨部前黨工發生職場性騷案件，經被害勞工透過個人臉書披露後，北市勞動局已透過訪談調查蒐集相關事實，26日召開性平會加以審查，經委員充分討論，評議民進黨職場性騷案成立。

勞動局表示，本次評議的2案違反《性別工作平等法》第13條及第36條規定，性平會決議依《行政罰法》第18條規定，審酌本案違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得利益，並考量受處罰者資力後，認為本案對社會影響鉅大，可責難程度較高，應加重處罰，後續勞動局將依《性別工作平等法》規定處分總計新台幣90萬元，並且公布事業單位負責人姓名，希望大眾予以警惕，其餘案件勞動局會持續依法辦理。

北市勞動局長高寶華指出，北市府對於職場性騷擾零容忍態度十分堅定，無論是北市府公園處案件或政黨相關案件，都以一貫立場及標準，要求各事業單位要遵守《性別工作平等法》規定，並且大家應該要重視性平概念。

高寶華提醒，各事業單位於知悉性騷擾情形時，一定要採取立即有效之糾正及補救措施，不可輕忽，職場性騷擾的防治是雇主維護職場環境安全的法定義務，法規裡所謂採取立即有效糾正及補救措施，除了隔離行為人與被騷擾人、依內部性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法的流程處理調查以外，還可以加強輔導行為人，向全體員工進行職場性騷擾相關宣導，舉辦定期、不定期的性別平等教育訓練等等，如果雇主知悉後未立即處理，或是因為受騷擾的員工已經離職、員工未提起正式書面申訴等理由而沒有採取積極的後續處理，通常就會被認定違法，雇主務必要注意。