負責拍賣的行政執行官陳靜慧（左）。（士林分署提供）

im.B詐騙案名酒、精品拍賣 美女執行官溢價136萬元

法務部行政執行署本月16日成功拍出「im.B詐騙案」曾姓主嫌扣案紅酒，26日上午9點半，進行第二波「im Buying威士忌精品藝術品典藏拍賣會」，再度以478萬多元拍定曾姓主嫌所有威士忌、白蘭地等共47件，溢價達136萬多元。

士林分署說明，拍賣會吸引54組買家前來競標，經過378次激烈競價後，最終在上午11時45分許拍賣三得利威士忌（響17年）2支、三得利威士忌（響30年）11支、山崎威士忌（25年）7支、白蘭地（路易13年)）支、愛馬仕皮帶10條、愛馬仕盤1只、LV皮帶3條、茶海5個、茶壺3個、茶杯6個、雕塑藝術品3件及聚寶盆1件等，共53件。

士林分署表示，20支威士忌及1支白蘭地等20標以溢價130萬餘元，總價418萬5000元全數拍定售出；另精品、茶具及名家藝術品等27標部分，其中愛馬仕皮帶4條及高孝午再生鹿、再生蝴蝶等二件藝術品未拍定，其餘名牌精品、茶具及高孝午鑄銅再生鹿藝術品等26件典藏物共21標以溢價6萬餘元，總價60萬1300元拍定售出。

士林分署表示，拍賣之價金將交由台北地檢署保管，以保全未來之沒收與求償，澈底剝奪犯罪所得，斷絕詐騙犯罪誘因，讓詐團無利可圖，將不法所得發還被害人，盡力維護民眾權益。

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