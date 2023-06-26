對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布14縣市大雨特報，今日南投、嘉義縣市、台南地區，以及桃園、新竹縣、苗栗、台中、雲林、高雄、屏東、宜花東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，其中近山區平地的午後雷陣雨可能會下到晚上。

氣象局同時也發布台南市、嘉義市、嘉義縣大雷雨訊息，持續時間至16時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局發布14縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天（26日）台灣各地仍為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後天氣不穩定，西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並且有局部大雨發生的機率，在雲嘉南地區、高雄及南投山區、近山區平地的午後雷陣雨甚至可能延續到晚上，外出活動請記得攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地高溫約31到35度，其中雲林、南高屏及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動應注意防曬，並多補充水分。