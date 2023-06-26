前金區為高雄最早開發地區，亦為早年市議會所在地，富政治、經濟、文化特色。福容大飯店旗下已有15處據點，此次打造的高雄「福容徠旅」距離高雄捷運橘線市議會站4號出口僅需步行1分鐘，擁有地利之便。

高雄「福容徠旅」設有136間客房，並設有健身中心、餐廳、會議室等設施，為旅客提供完善服務。每間房都有提供迎賓點心，能品嚐到高雄在地老字號品牌棋餅、旗山香蕉干片、OOHA氣泡飲、Julius Meinl咖啡、Twinings茶包。

高雄「福容徠旅」攜手全球知名居家品牌IKEA的，於15樓打造整層17間主題房，以經典鯊魚和北歐風格為主要設計核心，打造TAVLA（繪畫）、STUGA（小屋）、NATUR（自然）、和BLAHAJ（藍鯊）等四大主題，極具IKEA獨特設計感。

高雄「福容徠旅」17間IKEA主題房僅限官網預定，9月底前特推「徠宜家」試營運專案優惠價，每間僅4588元起，福容享福卡可再享會員折扣、最多可享88折。而一般房型在試營運期間，不含早餐亦祭出雙人入住2599元起優惠。

除了即將試營運的高雄「福容徠旅」，福容大飯店尚有嘉義福容大飯店、南投福容徠旅2處新據點籌備中，前者樓高達33層，為嘉義縣市最高大樓，規畫設有逾370間客房，目標第三季取得執照、力拚年底前試營運。