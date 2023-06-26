台中驚現街邊擄人 警帶回多人查出是「二壘妹」慶生惡搞

2017年因在亞洲冬季棒球聯盟球賽時，錯把二壘當本壘投而一夕爆紅的網紅「二壘妹」江宛庭，本月20日找了彭姓友人等人為張姓攝影師男友慶生，還設計了「街邊擄人」的橋段想給張男驚喜，卻因動作太大引發警察到場，所幸經解釋後結束一場虛驚，但過程被PO上網路引發討論。

這起事件發生在本月20日早上10點多，警方接獲報案指稱在台中市河南路二段，有民眾疑似被強押走的情況，立即派員到現場了解，才知是張姓男攝影師（29歲）生日，其女友江宛庭（20歲）為了給男友驚喜，找來彭姓友人等10人慶祝，並在該處演出「蓋布袋」戲碼，意圖將張男帶上車後載往彰化慶祝。

沒想到，因江女等人動作太大，引發路人側目，以為有綁架情事並報警，員警到場攔車後詢問，張男也宣稱絕無妨害自由的情況，並強調是女友為了幫他慶生才演戲，但警方為求慎重，仍喝令所有人下車並將他們帶回派出所盤問，確定是誤會後才結束這場虛驚。

警方指出，江女等人雖未做出違法的事情，但仍口頭告誡他們，嬉鬧應該要有分寸，尤其應避免滋擾他人，要求江女等以後不要再做出這類事情、衍生事端，否則仍將依法嚴辦。