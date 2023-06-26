桃園一家專門生產無人機搬運車的整技科技公司，6日無預警宣布歇業並資遣全體員工共42名，受害廠商和員工組成自救會提告，桃園市勞動局指出，業者未通報已違反《大量解僱勞工保護法》，最高可罰50萬元，市府獲悉第一時間即上門訪查，現場大門緊閉，19日已辦理員工權益說明會，就服處也已成立專案窗口全力協助，預計28日開調解會。

勞動局指出，12日接獲通知，整技科技公司於6月6日宣布歇業，資遣全體員工共42名，隨即派員前往公司進行訪查，現場公司大門緊閉，無人回應。勞動局為讓受害勞工了解相關法令規定，19日已辦理員工權益說明會，協助勞工爭取勞動權益。

勞動局表示，依據勞動部勞工行政資訊系統資料，整技科技公司4月勞保投保人數為41人，截至6月26日，已受理該公司43名（含1名已離職員工）勞工申請勞資爭議調解，並排定28日上午召開調解會議，將促請業者到會釐清積欠的債權。

勞動局指出，依大量解僱勞工保護法第4條規定，事業單位大量解僱勞工應於60日前將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員並公告揭示，未通報依法可處10萬元至50萬元罰鍰。針對該公司疑未依規定通報大量解僱計畫書部分，勞動局已發文請該公司說明，若確有違反法令情事，查明後將依法查處。

勞動局表示，就業職訓服務處已成立專案窗口，協助勞工後續就業轉職，並提供失業給付及促進就業相關服務，減緩對員工生計衝擊以保障其勞動權益。