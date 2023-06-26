台北市長蔣萬安25日下午原定出席2023台北羽球公開賽，但因決賽無台灣選手出賽，改為出席光大寮聚保宮環島祈安遶境。民進黨台北市議員顏若芳痛批，蔣萬安身為地主卻沒有出席，「丟臉到全世界」。蔣萬安回應，26日下午3時到4時外的時間已經排滿行程，可惜無法出席，但最重要是用各種方式來協助每個體育項目。

蔣萬安24日下午原定25日出席2023台北羽球公開賽，但北市府媒事組24日晚間臨時通知，決賽無台灣選手出賽，蔣萬安改為出席光大寮聚保宮環島祈安遶境。蔣萬安25日並與民眾黨主席柯文哲同框，兩人握手後並無太多互動。

顏若芳昨質疑，「蔣萬安市長，你用沒有台灣選手參賽的理由不出席台北羽球公開賽，真的是丟臉到全世界了！」北市府副發言人蔡畹鎣回覆，原訂出席時段，下午3時30分至4時無台灣選手出戰，其他時間蔣萬安已有行程安排故無法出席，蔣並已於晚間致電戴資穎祝賀。

對於北市府回應，顏若芳痛批，表定下午3時8分到4時19分，是台灣選手盧敬堯、楊博涵大戰馬來西亞的時間，蔣萬安團隊愈描愈黑，根本證明北市府完全沒做功課。蔡畹鎣回覆，依羽球協會提供的大會官方成績紀錄，比賽確切時間為4時36分至5時48分，一切都有公開紀錄，議員提出意見時應本於實證，不該扭曲事實。

蔣萬安下午出席「市長與里長有約」會議-信義區，他說明，26日下午3時到4時外的時間已經排滿行程，男雙決賽則在4時36分，很可惜因為時間行程安排無法出席，但最重要是用各種方式來協助每個體育項目。

他強調，不管哪個體育項目，市府絕對給予全力支持和協助，也會讓所有選手無後顧之憂在賽場上打拚，未來每個體育項目需要市府協助，市府都會持續聆聽並給予支持。

他說，昨日晚上已親自打電話給戴資穎恭喜奪冠，完成史上首位五冠的女單選手，也提及他是忠實球迷，上次奧運也守在電視機前面，並謝謝戴願意送簽名的球拍。