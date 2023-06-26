國民黨新北市議員葉元之，日前因專訪社民黨台北市第六選區立委參選人、市議員苗博雅，引來國民黨參選人羅智強的子弟兵、議員楊植斗的批評，後他澄清會支持羅。而葉元之今（26）日在臉書Po出一張與楊植斗、羅智強的合照，喊話「團結力量大」，網友們也在他的貼文留言，直呼「就是要這樣子啦」。

楊植斗日前在臉書發文質疑，苗博雅過去對國民黨的批評相當猛烈，是「最凶狠的黑心側翼」，做為國民黨的一員，葉元之採訪苗、幫苗造勢，有沒有違反黨紀？對得起國民黨嗎？他甚至放話，若葉元之的行為不算違反黨紀，他也會考慮直播專訪葉的對手、立委羅致政。葉元之則在楊植斗的貼文留言澄清，會全力支持羅智強。

葉元之今與楊植斗、羅智強，以及同黨台北市議員王欣儀、立委王鴻薇，一同赴監察院，告發調查余正煌的監委高涌誠濫用職權，他事後在臉書Po出一張一行人的合照，並且寫下，團結力量大，下架民進黨，一支筷子折的斷，十支筷子折不斷。

不少網友也在葉元之的貼文留言，他們的意見包括「團結才不會讓別人有機可趁」、「誤會冰釋了就手牽手心連心，共同衝向最高票」、「就是要這樣子啦」、「要勝選唯有團結一心」。