暑假將至，有些青少年及大學生假期可能沈迷網路或手機遊戲，進而影響身心健康。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

暑假將至，有些青少年及大學生假期可能沈迷網路或手機遊戲，進而影響身心健康，花蓮縣衛生局建議家長可主動了解、關心並同理孩子想法，並適時規畫家庭旅遊，降低孩子宅在家的機會，若不慎成癮影響生活，可到身心健康及成癮防治所或醫療院所身心科接受諮詢。

花蓮縣衛生局朱家祥局長指出，網路遊戲成癮屬行為成癮，並非對酒、菸、藥物等有形物質成癮，常見的族群為青少年、大學生，且沉迷網路遊戲的傾向可能進而失控影響身心健康，造成專注力下降、情緒易怒、憂鬱及焦慮、睡眠不足及家庭人際互動衝突等問題。

朱家祥建議家中有青少年、大學生的家長，主動了解、關心孩子的網路世界，忍住擔心並同理孩子的想法，透過正向互動，讓孩子看到自己的優點，喜歡跟真實世界的人互動，願意過真實的生活。

他接著說，家長應避免當面指責、質問，一味怪孩子，而是陪伴孩子面對挫折，有勇氣地從跌倒的地方爬起來，不需躲進網路裡。

然而，暑假將至，朱家祥建議家長多鼓勵孩子參與戶外休閒活動，或規畫全家旅遊，避免孩子宅在家，進而降低成迷網際網路的世界的機會。

衛生局表示，民眾若持續12個月以上過度依賴或沈迷遊戲、失去對遊戲的控制、無法克制地遊戲，或發現周邊親友出現個人、家庭、社交、學業、工作困擾，合併有其他如憂鬱及人格疾患等問題，建議到花蓮縣身心健康及成癮防治所或醫療院所身心科就醫接受諮詢。

此外，民眾可至身心健康及成癮防治所網站（https://dapc.hlshb.gov.tw/），下載網路使用習慣自我篩檢量表進行檢測，依照填答結果尋求進一步專業諮詢。