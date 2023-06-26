北門社大秋季班課程26日開放報名，其中舞蹈班、木工班、瑜珈班與簡易家電維修班最受歡迎，一開放就秒殺額滿，校方表示，即日起1個月共有103門課提供選擇，前兩周報名都有優惠。

北門社大包括北門、學甲、將軍、家裡、西港與七股共大北門6區，開設的課程以鹽分地帶文化、產業與生態永續發展有關，包括鹽分地帶河川流域與風土、鹽分地帶采風巡禮、鹽分地帶古典詩賞讀吟誦、鹽分地帶歷史文化等，民眾藉課程挖掘在地故事，深入了解大北門區。

每年社大課程一開放，報名人數十分踴躍，今年秋季班開設超過百門課程，應民眾需求開設生活美語、生活與法律、越南文化與語言入門、手機攝影與月琴彈唱，都與在地居民生活息息相關。

今年秋季班26日下午開放報名，其中舞蹈班35人、木工班18人、瑜珈班34人與簡易家電維修班20人都立刻額滿，是最熱門的課程。

北門社大校長潘秀妲表示，大部分課程都在佳里國中上課，其餘在每門報名課程表內都附上各自的上課地點提供查詢。

除了搶先在前兩周報名有9折報名費優惠外，社大針對65歲以上長者同樣給予9折優惠；新住民、親子共學子女享有5折優惠；低收入戶、身心障礙者、70歲以上長者更可享有1門課程免費學習。