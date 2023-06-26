結束24小時兵變行動的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）將流放白俄羅斯，不過美媒分析白俄羅斯恐是比俄羅斯更專制的國家，另外前CIA局長裴卓斯（David Petraeus）警告，他到了白俄後應該遠離「敞開的窗戶」，顯然在警告他可能如同其他俄羅斯寡頭一樣莫名墜樓身亡。

瓦格納首腦普里格津在結束兵變後流亡白俄羅斯。

普里格津24日突然宣布部隊將回到烏克蘭俄佔區駐地，克里姆林宮稱他將前往白俄羅斯，不過普里格津本人並未證實。英國《衛報》（The Guardian）指出，善用社群媒體、經常在上頭發文、拍片的普里格津，24日最後一則撤軍影片公開後，至今未再上新片，也未發文，相當不尋常。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白俄羅斯官員昨（25）日表示，不清楚普里格津現況，也無法證實他是否已經抵達白俄。

不過美聯社指出，普里格津以不受控、挑戰權威聞名，他流亡白俄，將會面臨更專制、更無法接受他這種行為的國家，他的特立獨行也與白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）強硬鎮壓異議份子的做法格格不入。

美媒分析，普里格津流亡白俄，將面臨更專制的國家。圖為白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko，上圖左）6月上旬與普丁的資料畫面。（資料照／路透社）

魯卡申科於1994年掌權，他常被封為「歐洲最後一位獨裁者」，2020年針對抗議他統治的鎮壓行動中，數百人被判數年徒刑。

白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）表示，她自己也不清楚魯卡申科會怎麼對待普里格津，流亡波蘭的白俄政治分析師什萊布曼（Artem Shraibman）指出，普里格津流放白俄不代表他會留在那裡，稱「他在那裡沒什麼可做的」。

另外綜合美國「國會山莊報」（The Hill）、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，美國前CIA局長裴卓斯昨（25）日接受CNN週日節目「美國國情」（State of the Union）專訪時表示，普里格津保住了性命，但失去了瓦格納，他說顯然普里格津失去勇氣，儘管這場兵變行動沿路獲得部分掌聲，但沒有激發出他預期中的支持，「再一次，他決定接受這筆交易，他放棄了努力」。

裴卓斯也警告普里格津抵達白俄後，要「非常小心敞開的窗戶」，此番言論顯然在警告普里格津可能面臨如同其他俄羅斯寡頭莫名墜樓身亡的遭遇。

65歲俄羅斯政治人物安托夫（Pavel Antov）去（2022）年底赴印度旅遊時，意外從豪華旅館陽台跌落喪命，他生前曾批評俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。