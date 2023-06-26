台中市議員羅廷瑋日前接獲陳情，發現有多隻幼貓被捕捉結紮原地放回後，因身體虛弱而死亡，經他在總質詢監督後，台中市農業局與專家討論訂定出新標準，羅也承諾會持續為毛小孩發聲，讓台中市能夠對毛小孩越來越友善。

羅廷瑋今（26）日在臉書表示，6月他在總質詢中詢問農業局後，才知道台中市沒有幼貓結紮的標準規範，後續農業局找學者、獸醫專家進行討論，確定了新的規範，幼貓絕育年齡為2個月以上或體重1公斤以上，且回置前應由獸醫師進行健康評估，並施打一劑核心疫苗，來降低幼貓染病風險。

羅廷瑋說，他理解大家對於新的規定還是有許多不滿，也有很多人給予他實際意見，包括幼貓年紀、體重等都有些爭議，「我們都會把大家的意見轉達給農業局，希望他們與專家再次討論。」

羅廷瑋承諾，會持續為毛小孩發聲，希望從台中的公務機關開始做起，讓台中能夠成為一個對毛小孩越來越友善的城市。