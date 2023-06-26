主播劉涵竹今（26日）主持「性學博士」許藍方代言的性訓練器記者會，過去曾與朱凱翔為同事的她，坦言6年前曾耳聞朱凱翔的一些事情，「因為他滿早就結婚了，所以說如果跟未婚女生還有來往的話，就算不用打嘴砲，或是真的肢體碰觸，都很容易被說閒話」，她也心疼目前懷孕8個月的吳宇舒要面對另一半的性騷風波。

對於朱凱翔爆性騷擾一事，劉涵竹坦言曾聽別人說過，「可是因為我們不是當事人，就是聽聽之後讓它過去，不會做轉述出去的人，因為你也不曉得對方的有沒有加油添醋」，她也說朱凱翔既然已經結婚，就應該避免跟其他異性的言語、肢體接觸。

劉涵竹之前也曾在東森服務，她透露吳宇舒一直都是位堅強的前輩，私下鮮少提及家事，「最了解她先生的就是她本人，畢竟他們結婚那麼多年，所以我覺得他們自己在家裡應該有經過一番溝通。」

性騷事件爆發後，吳宇舒剛好請假2天，讓外界有無限想像，劉涵竹認為吳宇舒應該是請假安胎，只是時間點剛好，才會讓大家有所誤解，「孕婦本來就會時不時就會需要請假」。

身為《小姐不熙娣》班底的她，表示不相信黃子佼日前毀滅式爆料中提及的大小S嗑藥一事，「聽說黃子佼在講這些事情時，喝了滿多酒的，可能有些放大他的情緒，也可能用字沒有那麼精準，所以才會講出那麼多」。

她說，事後沒有傳訊息安慰小S，是因為她認為見過大風大浪的小S能夠自己消化這些風波、新聞。節目上周停錄，是否與這件風波有關？劉涵竹否認，「這個又是巧合，我們本來端午節這周就是停錄，並不是因為發生風波才取消錄影，這周就會正常錄影，正常面對鏡頭」。