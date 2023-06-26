桃園市大溪埔頂地區人口穩定成長，近年許多年輕家庭移入，教育局於當地興建公共化幼兒園。地方建議，仁善市民活動中心1樓現為市立幼兒園，盼整合至新建幼兒園，騰出空間因應地方集會活動需求。教育局表示，將通盤考量各方意見、家長需求及師資人力等因素，審慎評估該園設立性質。

仁善里長曲煥朋提出，仁善市民活動中心1樓為桃園市立大溪幼兒園，2至3樓為市民活動中心與關懷據點，因仁善里有集會活動需求，建議1樓的幼兒園可移至教育局規畫的大溪區公共化幼兒園新建工程基地，騰出空間讓里上有足夠的活動場所。

市議員陳治文也指出，大溪公共化幼兒園究竟要以公立幼兒園或非營利幼兒園方式營運，建議教育局應盡速到地方聽取民眾意見，求取最大共識來建設，公立幼兒園收費低廉從每年招生報名者眾可知，非營利幼兒園則兼具寒暑假功能方便家長作息安排，2者各有優勢。

陳治文強調，地方民眾尚有市民活動中心空間不足的訴求，盼將目前設於仁善活動中心1樓的幼兒園整合至新的公共化幼兒園，空出的1樓空間能提供地區民眾更充裕的活動場域，對地方更有助益。

桃園市長張善政裁示，活動中心場域需求部分，短期先租用場地，因應地方需求。另關於要做公立幼兒園或公共化幼兒園，請教育局評估在地家長需求，再提出專案報告討論。

教育局回應，考量大溪埔頂地區住宅林立，生活機能完整，人口穩定成長，為提供適足公共化幼兒園收托量，滿足家長收托需求，於大溪仁德六街旁興建公共化幼兒園，預計114學年度開辦。後續將通盤考量各方意見、家長需求及師資人力等因素，審慎評估該園設立性質。