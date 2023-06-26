中國大陸24日上午出動19架次戰機擾台，其中包含殲-10、殲-16等各型機，且裡面甚至有8架次抵近我24海里線。對此，前空軍副司令張延廷表示，共機逼近鄰接線，從該處到台灣上空只需3分鐘，

張延廷今（26）日在中天節目《Cti Talk》指出，24海里就是44公里，這是我們的訓練空域線，現在海峽中線已經沒有了，中國大陸飛機飛到那麼近，台灣只能做戰略退讓了，且只剩下12海里領空線，領海上面是領空、國土上面也是領空，「台灣已經沒有戰略應急時間了」。

張延廷分析，按照戰機平常巡航速度，一個小時是600海里，一分鐘就跑10海里，24海里不用三分鐘，3分鐘就可到台灣上面，台灣戰略縱深就沒有了，中國大陸解放軍此舉讓我空防捉襟見肘、壓力非常之大。

張延廷也強調，國軍應該要有具體做法，像是近端攔截，如同殲-16攔截美國的RC-135一樣，拍照後公布在國防部。要不然就應該定時派軍機、無人機到外島以作制衡。