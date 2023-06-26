根據Forex Suggest所做的研究，黃金開採與投資方面的市值估計達到13.2兆美元，顯示全球主要黃金生產國的前景樂觀。
該研究報告亦點名十個黃金投資與需求最大的國家，評比的標準包括央行的黃金儲備、消費者對黃金飾品的需求、ETF持有量以及人均需求等數據。
研究顯示美國在17個入選國家中位居榜首，在滿分10分中得到8.93分。美國央行的黃金儲備排名第一，達到8,133公噸，其ETF黃金持有部位達到1,668公噸。
德國是排名第二的黃金國度，得分6.83。德國央行的黃金儲備達3,355公噸，排名第二，且消費者需求高漲，人均需求達2.34公克。其ETF黃金持有量排名第三，為401公噸，僅次於美國和英國。
瑞士以6.57分排名第三。作為全球主要金融中心，截至2023年第一季，瑞士的ETF黃金持有量達341公噸，消費者人均需求排名第一，為5.58公克。
報告亦指出，中國是全球最大的金礦開採國，截至2022年生產330公噸黃金。埃及的黃金需求成長55%，排名第一。越南對黃金飾品的需求成長最強勁，在2021年至2022年間成長51%。而在黃金增值方面，土耳其里拉排名第一。
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