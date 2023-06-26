前懲戒法院院長李伯道被控性騷擾直屬女部屬，司法院26日發布新聞稿表示，李伯道在2020年11月4日自事務官一職退休，改任政務人員至今年5月8日自請退職生效為止，他是政務人員，如經調查確有性騷擾行為，仍可依法追訴、懲處，相關行政或刑事責任均無從迴避，不受退職影響

司法院表示，本件性騷擾案件，已經被害人於6月21日提出申訴，現正由司法院性騷擾申訴處理評議委員會（申評會）組成專案小組進行調查，如經申評會調查屬實，依法移由職務法庭審理，職務法庭為免除職務、撤職、剝奪退休金及退養金、剝奪退養金、減少退休金及退養金等懲戒處分確定者，其所領取之退休金、退養金等均將剝奪或減少，不受退職之影響。

司法院說，李伯道另涉刑事責任，經告訴人依法提出告訴後，由檢察官依法追訴，也與退職無關；司法院要求李伯道先行自請退職，是基於尊重被害人意願，保護被害人隱私，沒有「吃案」、「包庇」。