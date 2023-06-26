田羽安（右）在《最佳利益3》遭到上司邱凱偉（左）設局趁虛而入。（群之噰傳播提供）

黃姵嘉（右二）在《最佳利益3》和書偉（右三）飾演離婚夫妻。（群之噰傳播提供）

黃姵嘉在《最佳利益3》演出身心俱疲的母親。（群之噰傳播提供）

蘇達在《最佳利益3》因更生人身份遭貼標籤，還被扣殺人犯罪嫌疑。（群之噰傳播提供）

台劇《最佳利益》第三季持續引起熱議，將在7月1日迎來精彩大結局。除了單元案件吸睛，主線人物田羽安飾演的雷子倩和楊銘威飾演的林學睿感情逐漸產生裂痕，鎖定子倩已久的京勤小老闆余照新（邱凱偉 飾）竟趁虛而入，他從察覺學睿沉迷毒品後便私下找徵信社調查，並設局帶著子倩到酒吧目睹學睿與同夥吸毒，對學睿失望透頂的子倩在酒意下主動跨坐到余照新身上激情熱吻，想藉此忘掉對學睿的感情。

田羽安表示，其實她跟角色是有些雷同的，「不管是對方做錯事或是有些出包的地方，都比較會忍耐，或是給對方機會去做改變。」

她也回憶，演出酒吧親密戲當下心情其實沒有很緊張，導演還先問她要不要喝酒助個興，但因為當天開車所以婉拒。她當下其實是很沈澱心情在演出，透露拍攝前有先跟邱凱偉說可能動作會有點多，給他打個預防針，但印象最深刻的，是那場戲邱凱偉的手因為受傷的關係抱到沒力，所以她的屁股撞了一個很大的瘀青。

《最佳利益3》也揭開另一社會悲歌，由《婆》劇中鷗貴CP黃姵嘉、張書偉詮釋，在《最佳利益3》卻成一對怨偶。賀春生（張書偉 飾）施虐親兒子而被媒體曝光，前妻張文希（黃姵嘉）決定出面爭取孩子的監護權，卻因女方經濟狀況不如男方，影響監護權的判決，豈料孩子為逃離家暴的父親而躲藏在貨車上，不幸因車門卡死受困離逝。為了揣摩身心俱疲的母親，黃姵嘉表示：「確實是會替這個角色感覺到很深沉的悲傷，花了不少時間在試著感受一位母親痛失孩子的心境。」

張書偉劇中在家事調查官面前展現好爸爸模樣，以證明自己是孩子的絕佳監護人，人前人後兩樣情，私下的的書偉對這角色憤恨不平，認為：「這是悲劇的延續，他在孩提時期也曾受到父親家暴，既無法原諒動粗的父親，也對不敢挺身而出保護自己的母親失望，不知不覺中將當年的陰影轉移到自己的小孩，不自覺的用暴力宣洩情緒。」劇中張書偉在崩潰痛哭中回憶自己其實幼時就是家暴受害者，長大後間接害死親生兒子，結局令人唏噓，網友痛心表示「心都要碎了」、「好難過」。

天心飾演的方箏，遇到昔日育幼院的同伴蕭天佑（蘇達 飾），因捲入加工廠老闆謀殺案，加上更生人身分被列為嫌疑人而向方箏求助，雖然最終法律還給了蕭天佑清白，卻因更生人的標籤讓蕭天佑再度處處碰壁、遭到世人冷眼，他心灰意冷之際選擇再度犯案，以此重回他再熟悉不過的監牢。蘇達對此感嘆：「與其說是心疼蕭天佑，反而是對於人生的無奈，過往在人生成功學的角度裡，人們願意積極向上是因為身處的環境有餘裕可以有讓自己有更好成就的機會，但蕭天佑是連好好努力都沒有機會的人，對於像這樣先天就沒有籌碼論輸贏的人，連自怨自艾的空間都被剝奪。」蘇達對角色絲絲入扣的剖析也反映在演技上，不少網友大讚「太好哭了！」、「這段好哀傷」、「蘇達演技真的很好」。

《最佳利益3》下周即將來到尾聲，方箏幼時待的育幼院竟遭到不良分子騷擾，他們的目的是逼院長搬走，取得育幼院的土地開發，方箏聞訊立刻前來幫忙，並發現昔日徒弟陳博昀（鍾承翰 飾）也在，兩人調查後發現是頂冠集團在背後操作，一連串事件的幕後主使許東楷終於露出馬腳，究竟最後是否能讓他伏法，最終大結局將揭曉。《最佳利益3-最終利益》最終回將在7月1日播出。

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