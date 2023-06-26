國內MeToo浪潮一波接一波，醫療照顧場域也不例外，第一線接觸病人的醫師、護理師、社工、照護服務員等，都可能成為性騷擾受害者，但礙於申訴管道不完善，或擔心影響職涯，僅3％曾使用院內申訴管道，絕大部分未提出申訴。

立法院7月將召開臨時會處理《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》及《性別平等教育法》相關修法。立委陳靜敏、吳玉琴、范雲今（26）召開公聽會，希望在7月前收集各方意見，預防醫療照護場域性騷擾。

護理師公會全國聯合會常務理事任秀如表示，男性醫師幫女性病人檢查須有護理師陪同，但女性護理師得獨自到男性病人床邊執行業務，經常有護理師幫病人翻身或換管時被摸手或胸部。

社會工師公會全國聯合會秘書長林家德則指出，許多管理者希望大事化小，委屈的都是第一線人員，在這樣過程中耗盡耗竭，最後離開醫療照護場域。

根據北市醫師工會106年調查，55％的女醫師曾經親身經歷或目擊同事被騷擾，受害者中僅3％曾使用院內申訴管道，原因包括：沒時間或心力處理、擔心申訴過程中不保密、覺得尋求協助也沒有用、擔心來自醫院或上級的不利處分和壓力，甚至有12％的醫師表示「不知道有申訴管道可以用」。

根據《性別平等工作法》第13之1條，規模30人以上的公司，雇主應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，並在工作場所公開揭示。台北護理健康大學通識中心教授邱慧洳指出，小規模的公司並不在範圍內，期待未來不論規模大小，受雇者都要受到一視同仁的保障。

護理產業工會秘書黃亭偉表示，醫療場域的性騷擾常常發生在病房、診間等沒有監視器的空間，但不是所有受害者都了解如何處理，很多醫療院所沒有公開相關處理程序，希望《性別平等工作法》放寬30人門檻，要求一定規模的醫療院所應設置性平會，並邀請外部專家參與調查，院內主管人數不應超過性平會成員的4分之1。

醫師公會全國聯合會醫事法規委員會召集委員吳欣席認為，「性平三法」分別處理不同場域，但有些部分並不完整。《性別平等工作法》應強化雇主的教育訓練責任、注重再犯者的處罰，​並且引入外部醫療或性平專家協助處理；《性騷擾防治法》應全面性補強其他兩法沒有規範之處，因此申訴期應可延長。

曾有女性居服員照顧40多歲中風男性，個案持續復健後逐漸恢復，某天突然從背後熊抱居服員，雖然單位改安排男性照服員，但個案堅持要女性，甚至找民代施壓。台灣護理之家協會理事長周矢綾建議，針對類似的高風險個案，應加強相關法規，例如由男性或兩名居服員同時照護，以防範性騷擾發生。

針對醫療照護場域的性騷擾問題，衛福部保護司副司長郭彩榕回應，只要是執行職務時發生的性騷擾，《性別工作平等法》皆有相關規範；現行「性平三法」主要是事後分流機制，而事前防治則是三法都有提到，目前行政院正密集召開跨部會修法會議，希望讓相關法規更加完善。