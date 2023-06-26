9位首屆「非常演員」形象照公開，讓觀眾看見台灣優質演員。（北影提供）

2023第25屆台北電影節攜手文化內容策進院（文策院）一起推出「非常演員」企劃，日前公開方郁婷、王淨、柯震東、許瑋甯、陳以文、陳柏霖、曾珮瑜、劉品言及薛仕凌9人豪華陣容，26日曝光第二波形象照及演員個人形象影片，9人皆以外語拍攝，傳達對演員職業的熱愛與夢想。

為讓9位演員盛大登場，台北電影節找來優秀團隊打造視覺形象，造型師余承翰負責整體服裝，並由知名攝影師Mr.Triangle三角掌鏡，曝光第二組形象照，褪去LED強烈視覺，直接以最乾淨素雅的狀態呈現演員質地和氣場。另9位演員全外語影片也同步公開，由寶鳥映畫拍攝製作，導演黃靖閔和演員團隊共同構思影片內容，前後製作期長達3個月，希望觀眾打破既定印象，重新認識非常演員們。

最年輕的方郁婷在導演指引下展現初戀的青澀酸甜，舉手投足散發溫柔魅力；影展大使王淨挖掘內心情感，跟著影片微笑和落淚；柯震東則以過往演出片段，搭配大量臉部特寫，眼神轉換間難掩明星氣息，他也分享了在緬甸拍攝《再見瓦城》的特別經歷。

許瑋甯對鏡頭侃侃而談從影之路，形容演員就像「魔術師」，也是表演之所以吸引她的地方；戲齡逾30年的金馬影帝陳以文，則以看似簡單卻張力十足的一場戲，開啟觀眾對他的無限想像；陳柏霖親自撰寫腳本，感性傳達入行後的心境變化，以腳踏車意象呼應出道作《藍色大門》，狗夥伴阿夫利也跟著入鏡搶戲。

薛仕凌拍攝當天直接帶上藍芽音響播放歌單，隨音樂旋律帶出演員沉潛及等待時刻； 劉品言以流利法文開場，用英、日、法外語搭配情緒轉換，將同一句話碰撞出四種火花；曾珮瑜以喜愛的電影《名模大間諜》延伸表演，展現霸氣自信與喜感的雙面性格。

今年台北電影節也將邀請王淨、柯震東、許瑋甯、陳以文、曾珮瑜、劉品言及薛仕凌擔任7月8日頒獎典禮的揭曉嘉賓，其中影展大使王淨和去年影帝柯震東將合體頒發最佳女主角獎；入圍最佳男配角的薛仕凌則和合作《做工的人》曾珮瑜一起宣布最佳攝影獎得主。