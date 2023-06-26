業者不顧違法仍繼續營業。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣竹南國泰夜市，違規在竹南鎮工業區土地上營業使用，苗栗縣政府多次開罰後仍每周6繼續營業，苗縣府26日發出最後通牒，除斷電拆除3顆電錶外，提醒業者與攤商不得再營業使用，否則將再依法裁罰。

苗栗縣政府工商發展處指出，縣府已先後3次開單處罰6萬元、15萬元及30萬元，自去年多次與夜市經營者溝通，勸說可到其他合法土地經營，並請竹南鎮公所輔導地方夜市移至合法土地，但業者擔心養客不易，且以其他位置區位不佳或所有權人難以協調溝通承租等理由，遲未遷移合法場地經營。

工商發展處表示，經查竹南國泰夜市經營者無視公權力，在6月24日斷電後仍繼續營業使用，縣府重申夜市經營需於商業區、或其他公共設施保留地，且依「苗栗縣臨時攤販集中場區管理辦法」向各鄉鎮市公所申請使用，並須成立攤販協會執行相關公共安全事務，經地方公所核准後才可經營。

苗縣府強調，倘若國泰夜市經營者及攤商仍在工業區違規使用，因違反土地使用法令且無公共安全相關規範予以維護管理，縣府將率相關局處及竹南鎮公所，就苗栗縣臨時攤販集中場區管理辦法、都市計畫法、道路交通管理處罰條例、食品安全衛生管理法、廢棄物清理法、行政執行法等，予以逐攤稽查並裁處，以維公權及民眾安全。