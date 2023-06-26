帝王至尊社區主委彭梓銨說，目前外甥的傷勢狀況，他不是很清楚，希望媒體不要傳一些謠言，先讓外甥傷勢處理好。（羅浚濱攝）

竹北市氣爆案受災最嚴重的帝王至尊社區大樓，住11樓被救出的蔡姓婦人26日代表住戶發表聲明，指媒體報導該社區氣爆相關資料有很多，縣府和新竹瓦斯公司都在處理中，有些不實和偏頗的報導，太過驚悚，住戶認為這很不應該也是不好的！

社區主委彭梓銨說，目前外甥的傷勢狀況，他不是很清楚，還在長庚燒燙傷中心處理傷勢，但媒體把影片和相片在網路流傳，真的看一次心疼一次，真的要考慮小孩子未來的復健路程上，網路太多相片回憶會很痛苦，也希望媒體不要傳一些謠言，先讓外甥傷勢處理好，復建更是小孩子一輩子的事，希望縣府盡快處理好。

蔡姓住戶說，縣府和瓦斯公司及所有住戶都再持續處理後續，縣府和瓦斯公司都很有誠意跟社區協調和說明，已陸續在做修繕的討論和賠償問題，因大家被安置在不同地方，希望縣府和瓦斯公司可以加快討論時程和建物回復的狀態，期望早點回來。

蔡女說，社區提出包括結構安全、水電瓦斯等7大訴求，目前已有會勘動作，住戶希望28日之前，縣府和瓦斯公司可以給更準確的回覆，希望加快速度，不要有無謂的或不實的報導出來，因此案已由檢察官偵辦，目前都無法公開所有細節。

蔡女並說，不實的報導造成居民非常害怕，如果房子OK了大家也不敢回來，希望媒體報導之前可以先確認一下住戶是不是管委會的人，住宿補助1200元部分，以竹北市的消費來說真的不夠，會在第2次協調會時讓瓦斯公司知道住戶的訴求。

蔡女並指因社區公設受損嚴重，住戶的立場是公設如何修繕，水電瓦斯三大管線及結構確定好後，才會做後續修繕和入住，這部分縣府和瓦斯公司都很迅速幫住戶處理。