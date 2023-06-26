為構建友善無障礙交通環境，台北市政府交通局於視覺障礙者經常搭乘的公車路線及經過的路口，提供「友善過馬路及搭公車精準服務」。2023年底全市將有15處路口及29條公車路線，提供視障者「自動觸發有聲號誌」及「乘車通報」服務。

為構建友善無障礙交通環境，打造各族群均可便利通行之交通環境，交通局於「台北好行」App提供視障者專屬使用介面，放大的字體及高對比使用介面搭配語音輔助功能，可查詢雙北約600條公車路線到站時間，希望全盲或其他視覺障礙者都能透過台北好行App有效增加日常外出之可及範圍，並大幅改善交通移動便利性。

交通局指出，除於北市191處路口裝設有聲號誌及繪設導盲行穿線外，自2021年起視障者過馬路時，可透過台北好行App自動觸發有聲號誌，報讀行人剩餘綠燈時間及路口資訊，今年底北市將擴大於忠孝東路五段與松山路口、市府路與松壽路口、新湖一路與行愛路口、南昌路一段與福州街口、松智路與松壽路口共15處路口提供服務。

另，為讓公車駕駛知道視障朋友搭公車的需求，除於全市公車專用道候車亭全面設置定位點外，視障者可透過台北好行App發出乘車訊息，通知公車駕駛提供服務。2023年底全市將有約29條公車路線，約983輛公車提供乘車通報服務，佔全市公車輛輛數28％。