根據Counterpoint研究機構的預測，摺疊手機出貨量將於2023年達到2,270萬台；而另一項調查報告指出，28%的消費者表示換機時將優先選擇摺疊機種，其中49%的受訪者表示偏好直式摺疊手機。

Motorola最新在台灣推出的motorola razr 40 ultra與motorola razr 40，挾著極具競爭力的市場價格，盼藉此吸引消費者嘗鮮。motorola razr 40 ultra擁有目前市面上最大且最快的外螢幕，3.6吋及144Hz螢幕更新率，搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1旗艦晶片以及6.9吋OLED大螢幕，並支援165Hz超高螢幕更新率。motorola razr 40 ultra不單單只能滿足娛樂需求，透過分割畫面模式，motorola razr 40 ultra更能成為行動工作者的支柱，一次開啟需要的應用程式多工處理。此外，motorola razr 40 ultra擁有3200萬畫素自拍鏡頭和Quad Pixel技術，搭配免持拍照錄影功能。

至於motorola razr 40，搭載高通Snapdragon 7 Gen 1，且在照相上主打6400萬畫素主鏡頭、1300萬畫素超廣角/微距鏡頭以及3,200萬畫素前自拍鏡頭，另外，4200mAh大容量電池，能持久供應電力，同時支援30W快充。螢幕方面，主螢幕擁有6.9吋FHD+高畫素和144Hz螢幕更新率，同時配有方便小巧的1.5吋外螢幕，滿足隨時瀏覽重要訊息的需求。

目前台灣市面上的摺疊機除卡位得早、站穩龍頭的三星外，還有今年第一季在台灣上次的OPPO Find N2 Flip，再來就是今日最新發表的motorola razr 40 ultra與motorola razr 40。儘管摺疊機問市已久，但不論在全球整體智慧機市場，或是台灣智慧機市場，占比仍然小，換言之，成長的空間還相當大，幾乎可以說仍是在產業的前半段週期，相信隨著越來越多的摺疊機插旗台灣市場，消費者有更多選擇，加上市場預期明年智慧機需求有機會回溫下，均有助於摺疊機在台灣銷售熱度提升。

上市資訊部分，motorola razr 40兩款新機皆由台灣大獨家販售，motorola razr 40 ultra將於6月30日開賣，12GB+512GB版本建議售價29,990元，共推出Pantone獨家認證年度色非凡洋紅(Viva Magenta)，以及極致黑兩種顏色，搭配台灣大5G指定方案，手機只要NT 0元起。motorola razr 40則於7月14日開賣，機身顏色有豆腐白與橄欖灰綠兩色，建議售價19,990元，搭配台灣大1399元指定資費方案，手機只要0元就能帶回家。