香港樂團RubberBand日前在台北Legacy舉辦演唱會。（KKLIVE提供）

香港樂團RubberBand日前在台北Legacy舉辦演唱會。（KKLIVE提供）

香港樂團RubberBand週末於台北Legacy舉辦《RubberBand Ciao World Tour 2023 台北站》演唱會，成軍18年，終於完成在台演出夢想，主唱6號演出中感性直呼：「我們是來自香港的RubberBand樂團，很高興能夠在台北唱歌給你們聽！」看到台下爆滿的粉絲相當驚喜，答謝粉絲一路相伴。

RubberBand是香港不可多得的流行搖滾樂團，榮獲香港多項重要音樂獎項，並多次登頂香港萬人等級演唱會，堪稱香港最具代表性樂團之一。年初歐洲巡演後，馬不停蹄地迎來夢想巡演清單-台北站，RubberBand首次的台北專場演唱會毫無保留，豪華9人編制樂團陣容，其中包含香港殿堂級吉他手Jason Kui、雷柏熹、小肥等香港音樂人助陣，一連演唱27首歌曲，演唱會唱近3小時，魅力十足的演出讓粉絲好滿足。

RubberBand曾於2010年來台演出簡單生活節，當時看到許多音樂人在Legacy演出相當憧憬，曾經登上台灣風雲榜舞台演出的他們許下諾言，一定要來台北舉辦演唱會，如今終於圓夢能夠在台北演出RubberBand表示「非常榮幸、感動。」面對滿場粉絲，主唱6號感性表白「你們（粉絲）讓我知道，其實我們做得到！」RubberBand的音樂實力與好人緣也吸引許多演藝圈好友前來，包括金曲獎得獎樂團百合花、香港作曲人李拾壹等知名音樂人皆到場共襄盛舉。

唱到感性之處，主唱6號哽咽落淚，表示好多年前曾經以〈心照一生〉入圍第51屆金馬獎最佳電影原創歌曲，並受邀登上金馬獎演出，一晃眼9年過去，希望透過這首歌讓粉絲知道，無論RubberBand身在何處，都能夠永遠陪伴著大家，並笑稱「希望我們到70歲都還能繼續唱，持續陪伴你和我」演唱會最後，安可聲不絕於耳，粉絲離情依依，RubberBand決定二度安可，並臨時加碼〈一早地下鐵〉，粉絲驚喜，歡呼聲四起，在最後與粉絲大合唱之下，為演唱會劃下動人句點。