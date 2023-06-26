「原住民族語言發展法」於2017年6月完成立法，族語傳承也更大力推動，原民會今(26)日舉辦記者會指出，今年7月1日至年底將核定5900萬元獎勵400間教會攜手推動族語的傳承，未來也將持續推動國家語言方案的獎勵措施。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，早期在威權時期，國民政府的語言政策是獨尊國語，禁止原住民說族語，利用政策來消滅族語，除了家庭之外，教會是原住民族最常聚集的地方，多年來教會在證道、讀經、唱詩，堅持使用各族的族語，讓原住民族的語言能傳承到現在。

夷將指出，總統蔡英文在2016年代表國家向原住民族道歉時提到，原住民族本來有他們的母語，歷經日本時代的同化和皇民化政策，以及1945年之後政府禁止說族語，導致原住民族語言嚴重流失。

總統道歉之後，原民會推動的「原住民族語言發展法」歷經12年，終於在2017年6月完成立法，原住民族的語言已經是國家的語言，有了法律規範，原民會每年可以編列更多預算推動語言復振的各項措施，包括族語保母、族語老師專職化、廣設語推人員、族語認證、設置語推組織及設立原語會。

夷將表示，去年9月至12月原民會到各縣市召開了7次的徵詢座談會，與全國各教派一起討論如何在教會持續並強化族語的使用及學習，經由集思廣益之後，今年2月16日發佈「原住民族教會推動族語發展獎勵計畫」，獎勵教會使用族語證道、教主日學、讀經、唱詩、營造友善的族語環境。

而從7月1日開始到年底，原民會用推動國家語言方案的經費5900萬元，獎勵400個教會響應推動族語的措施，未來原民會也將持續推動獎勵計畫。