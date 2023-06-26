苗栗縣政府為拓展在地青年優質特色品牌辦理「菁市集」，這場年度行銷盛會今年邁入第5年，縣長鍾東錦26日主持啟動儀式記者會，宣布7月到11月間，以「苗栗少年頭家的菁彩好市」為主題，分別在台中火車站、台北松菸文創園區等人潮聚集處，推出5場次精緻的文創商品市集活動，帶領青年朋友巡迴全台各地，打響苗栗文創品牌名氣、拓展行銷平台，展現苗栗的「軟實力」。

縣府為強化青年商品行銷通路及知名度，自2019年推動「菁市集」活動以來好評不斷，不僅是青年店家的年度亮點，更是地方民眾引頸期盼的盛事；市集邀集縣內青創業者，展售青農農產品與青年文創商品，藉此吸引青年、青農返鄉創業，藉由在地青年的創造力與行動力，為地方注入更多青春能量，共同推展苗栗特色。

縣長鍾東錦今天率勞工及青年發展處長王浩中等團隊主持啟動記者會，縣議員孫素娥、曾美露和許櫻萍、苗栗縣產業總工會理事長吳炳禎、苗栗縣職業總工會理事長徐碧蔘和苗栗縣工業會前理事長羅彬豪都到場；記者會安排花式打鼓達人郭孝德，表演耳朵、二頭肌打鼓的精湛技藝，搏得滿堂彩，鍾縣長也逐一巡禮攤位鼓勵。

鍾東錦表示，苗栗好的東西不單要跟好朋友、更要跟外界分享，菁市集可以將苗栗好的文創產品行銷出去，期許透過職人間的相互共學分享與青創場域的厚植，達到行銷青年品牌、落實青年政策的目的，最重要的是讓縣府與青年共同引領的苗栗青年「菁」品牌走向全國。

勞青處長王浩中指出，「菁市集」今年邁入第5年、恰巧舉辦了5場活動，其中台中火車站是國定古蹟，台中大遠百的營業額驚人，5處場地都是人潮聚集，相信生意一定會強強滾；而今年市集活動首度擴大到台北松菸文創園區，相信能引起更大回響，「菁市場」從起初的擺設，目前部份文創商業成功開設店面，希望未來能成立工廠擴大量能，讓文創產業永續發光發熱。

王浩中表示，7月起到11月間舉辦的5次市集活動時間和地點如下：1、「Chill夜市集」7月7日~9日在台中火車站廣場。2、「甜蜜約會日」7月29日~30日在台中勤美誠品綠園道（草悟道B區）。3、「最漾Outdoor風」8月26日~27日在松山文創園區（臺北松菸）。4、「一童趣冒險」9月9日~10日在頭份市尚順育樂世界。5、「職人愛手作」11月4日~5日在台中大遠百。

王浩中指出，活動都在週末假日，選擇當地人潮眾多、知名藝文景點，現場有藝文團隊演出、DIY體驗活動，以及按讚抽好禮、滿百送百等促銷方案，內容豐富多元，期盼每場次都能帶給所有大朋友、小朋友精彩的體驗。